Cezayir Artistik Cimnastik Erkekler Genç Milli Takımı ile Türkiye Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın 21 Aralık'ta başlayan kampı sona erdi.Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9 sporcu ve 3 antrenörden oluşan Cezayir Milli Takımı, Bolu Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda ikili kampa katıldı.Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Asbaşkan Cumhur Özçelik ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Cezayir Milli Takımı'na Bolu'yu seçtikleri için teşekkür ederek, gelecekteki yarışmalarda başarılar dilediler.