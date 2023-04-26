Cenk Tosun: "Derbiyi taraftarlarımıza armağan edeceğiz"

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, Galatasaray derbisi öncesi taraftarlara mesaj gönderdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun: 'Derbiyi taraftarlarımıza armağan edeceğiz'
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26 Nisan 2023 13:08
Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun, taraftarlara Galatasaray maçında galibiyet sözü verdi.

Cenk, "Bu sezon beklentileri tam olarak karşılayamadık. Son dönemde iyi bir çıkış yakaladık. Bunu derbide de devam ettireceğiz. Evimizdeki maçta, muhteşem taraftarımızın da desteğiyle, camiamıza güzel bir galibiyet daha hediye edeceğiz. Takım olarak tek düşüncemiz var, o da zaferlere bir yenisini eklemek" sözlerini sarf etti.

Tosun Paşa, bu sezon siyah-beyazlı formayla 27 lig maçında 12 gol atarken, 3 de asist yaptı.

 
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