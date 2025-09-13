Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta ilk maçında attı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, "Bir ayda yıldız yaparım." dediği Cengiz Ünder, siyah-beyazlılardaki kariyerine golle başladı.
Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu, 73. dakikada Rafa Silva yerine oyuna dahil oldu.
Cengiz Ünder, 90+1'de attığı golle Beşiktaş'ı Başakşehir karşısında 2-1 öne geçirdi.
Beşiktaş, Cengiz'in bu golüyle Başakşehir karşısında 2-1 öne geçti.
