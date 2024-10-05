''Futbol Federasyonu başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem camiası ile arasının iyi olmadığını bilmeyen yoktur.''



''KANTARIN TOPUZU KAÇTI''



''Trabzonspor'da yöneticilik yaptığı dönemlerdeki eylem ve söylemleri ile hafızalarda derin izler bırakmıştı! Hacıosmanoğlu hakemlere karşı öyle sert bir tavırla başladı ki işe. Baskı ve yaptırımlarda kantarın topuzu kaçtı.''



''HER HAFTA BİR HAKEM KAYBEDİYORUZ''



''Üst düzey bir MHK yetkilisi durumun vahametini şöyle özetlemiş; "Her hafta bir hakem kaybediyoruz.

"Yani "yakında elimizde maç yönetecek hakem kalmayacak" demek istemiş.''



''ACEMİLER ORDUSU''



''Ortalık şimdiden yangın yerine dönmüşken bu ligin nasıl biteceğine dair fikri olana hodri meydan diyorum.

Saha içi felaket. VAR odası deseniz, nabza göre şerbet vermeye kalkan acemiler ordusu. Onları yönetenler başka bir alem.''



''Sorun bugünün değil. İki-üç dönem öncesinin kurullarına bakın. Basiretsiz ve vizyonsuz insanların hakemliği nasıl felakete sürüklediğini anlarsınız.''



''TFF'DE PARA BOL''



''Hakem camiası yakın tarihin en sıkıntılı ve kötü dönemini yaşıyor. Emeği geçenler sevinebilir. Yabancı hakem sevdalıları, siz de buyurun.

Nasıl olsa TFF'de para bol!''