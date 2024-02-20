Cedric Bakambu: ''Bu harika bir fırsat''

Galatasaray'dan Real Betis'e transfer olan Cedric Bakambu, transferiyle ilgili İspanyol basınına konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Cedric Bakambu: ''Bu harika bir fırsat''
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20 Şubat 2024 18:43
Son güncelleme 20 Şubat 2024 18:44
Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan ve kış transfer döneminde La Liga ekibi Real Betis'in yolunu tutan Demokratik Kongolu forvet Cedric Bakambu, İspanyol basınına konuştu.

Transferi hakkında konuşan Bakambu, "En heyecan verici transferlerimden biri. Yeteneğimi ve içimdeki her şeyi ortaya koymak için hazırım." dedi.

Bir dönem Villarreal'de de forma giydiğini belirten tecrübeli isim, "Villarreal'de geçirdiğim süre ile arada çok büyük bir fark yok. Hala aynı oyuncuyum ancak şu anda daha fazla tecrübeliyim. Şu anki ruh halim kendimi en iyi hissettiğim versiyon." şeklinde konuştu.

Real Betis teknik direktörü Manuel Pellegrini ile görüşmesinin keyifli olduğunu ve Pellegrini'nin kendisine takıma katılması için büyük çaba sarf ettiğini söyleyen Bakambu, "Yanlış bir transfer olmadığımı kanıtlamak için her şeyimi vermeliyim. Bu harika bir fırsat. Harika şeyler yapabileceğimi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Cedric Bakambu, Real Betis ile 1 karşılaşmaya çıktı. Kongolu forvet gol ya da asist katkısında bulunamadı.

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