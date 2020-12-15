Cech U23 maçında kaleye geçti

Chelsea ile Tottenham'ın U23 takımlarının karşı karşıya geldiği müsabakada 38 yaşındaki Petr Cech kaleye geçti.



Profesyonel kariyerini tamamlanasına rağmen Chelsea'nin Premier Lig için bildirdiği 25 kişilik kadroya acil durumlar için adı yazılan Cech genç takım maçında kaleyi korudu. Ancak işler Çekyalı file bekçisi için yolunda gitmedi ve maçın ilk 18 dakikasında kalesinde 2 gol gördü.



Karşılaşmanın devamında ise Chelsea, oyuna dengeyi getirerek 3-2'lik skoru yakaladı ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Karşılıklı kırmızı kartların çıktığı maçta Chelsea'nin 2017'de 38 milyon euroya kadrosuna katıp bir türlü verim alamadığı Danny Drinkwater 16 yaşındaki rakibine attığı tekme nedeniyle kırmızı kart gördü. Öncesinde Drinkwater'a tekme atan Alfie Divine da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Chelsea U23 takımı 19 puanla U23 Ligi'nde liderliğini sürdürüyor.



