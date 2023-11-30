ÇBK Mersin ikinci yenilgisini yaşadı

ÇBK Mersin Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Çekya'nın ZVVZ USK Prag ekibine 71-67 mağlup oldu.
Başkent Prag'da oynanan maçın ilk çeyreğini 21-14 önde geçen Mersin temsilcisi, soyunma odasına da 37-28 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte rakibini 16 sayıda tutan ve 55-53'lük skorla son periyoda giren ev sahibi ekip, salondan 71-67 galip ayrıldı.
B Grubu'nda lider durumdaki ZVVZ USK Prag 6. galibiyetini alırken, ikinci sıradaki ÇBK Mersin ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Başkent Prag'da oynanan maçın ilk çeyreğini 21-14 önde geçen Mersin temsilcisi, soyunma odasına da 37-28 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte rakibini 16 sayıda tutan ve 55-53'lük skorla son periyoda giren ev sahibi ekip, salondan 71-67 galip ayrıldı.
B Grubu'nda lider durumdaki ZVVZ USK Prag 6. galibiyetini alırken, ikinci sıradaki ÇBK Mersin ikinci mağlubiyetini yaşadı.
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