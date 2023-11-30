ÇBK Mersin ikinci yenilgisini yaşadı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ÇBK Mersin Basketbol Takımı, ZVVZ USK Prag'a 71-67 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ÇBK Mersin ikinci yenilgisini yaşadı
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30 Kasım 2023 01:36
ÇBK Mersin Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Çekya'nın ZVVZ USK Prag ekibine 71-67 mağlup oldu.

Başkent Prag'da oynanan maçın ilk çeyreğini 21-14 önde geçen Mersin temsilcisi, soyunma odasına da 37-28 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte rakibini 16 sayıda tutan ve 55-53'lük skorla son periyoda giren ev sahibi ekip, salondan 71-67 galip ayrıldı.

B Grubu'nda lider durumdaki ZVVZ USK Prag 6. galibiyetini alırken, ikinci sıradaki ÇBK Mersin ikinci mağlubiyetini yaşadı.

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