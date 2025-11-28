Çaykur Rizespor, sahasında Kayserispor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.
Yeşil-mavili takım, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 14 puanla ligde 11'inci sırada bulunuyor. Zecorner Kayserispor ise 9 puanla 17'nci sırada yer alıyor.
Karadeniz ekibinde tedavisi süren Halil Dervişoğlu ile kart cezalısı Laçi ve Samet Akaydin yarınki maçta forma giyemeyecek.
