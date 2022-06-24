Çaykur Rizespor'dan Umar ve Ponck'a veda

Çaykur Rizespor, sözleşme süresi tamamlanan Aminu Umar ve Carlos Ponck'a veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'dan Umar ve Ponck'a veda
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24 Haziran 2022 20:30
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşme süresi tamamlanan Aminu Umar ve Carlos Ponck'a veda etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Aminu Umar ve Carlos Ponck ile imzalanan sözleşmenin süresi dolmuştur. Her iki oyuncumuza kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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