Çayırova'dan bir transfer daha

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, tecrübeli basketbolcu Oğuz Savaş'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çayırova'dan bir transfer daha
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11 Temmuz 2023 15:33
Türkiye Basketbol Ligi ekibi Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, pivot Oğuz Savaş'ı kadrosuna kattı.

Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Bahçeşehir Spor Kulübü'nde oynayan ve 6 kez Basketbol Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 Türkiye Basketbol Süper Kupası ve Bahçeşehir Koleji ile 2022 FİBA Europe Cup şampiyonluğu yaşayan 36 yaşındaki tecrübeli sporcu Oğuz Savaş, transfer edildi.

Oğuz Savaş, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde görev aldığı 10 lig maçında 2,6 sayı, 0,8 ribaunt ve 0,3 asist ortalamasıyla oynadı.

Ülkerspor, Fenerbahçe ve Darrüşafaka formalarıyla Euroleague de maçlara da çıkan Savaş, 2010 Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan milli takımın önemli isimlerindendi.

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