Cavaliers, Hawks'tan De'Andre Hunter'ı kadrosuna kattı

Atlanta Hawks, De'Andre Hunter'ı Cleveland Cavaliers'a takaslayarak karşılığında Caris LeVert, Georges Niang, üç ikinci tur draft hakkı ve iki draft takası aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Cavaliers, Hawks'tan De'Andre Hunter'ı kadrosuna kattı
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07 Şubat 2025 00:50
Atlanta Hawks, De'Andre Hunter'ı Cleveland Cavaliers'a takaslayarak karşılığında Caris LeVert, Georges Niang, üç ikinci tur draft hakkı ve iki draft takası aldı.

ESPN'den Shams Charania'ya göre, draft takasları 2026 ve 2028 yıllarında olacak ve Hawks, Utah Jazz ile takas edilmiş mevcut haklardan en iyi ikinci olanını alacak.

Bu sezon Hawks adına 37 maçta forma giyen Hunter, 19.0 sayı, 3.9 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarına ulaştı. Hunter'ın üçlük yüzdesi %39.3 ile kariyer rekorunu kırarken, yıllık maaşı 21.6 milyon dolar olarak belirlenmiş durumda ve önümüzdeki iki sezonda sırasıyla 23.3 ve 24.9 milyon dolar kazanacak.

Bu takasla Cleveland Cavaliers lüks vergisi sınırının altına düşerken, Atlanta Hawks'ın maaş bütçesini dengelemek için ek hamleler yapması bekleniyor.

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