Caulker Beşiktaş'ı reddetti: "F.Bahçe ile anlaştım"

Beşiktaş'ın transfer teklifi götürdüğü Steven Caulker, Fenerbahçe ile anlaştığını söyleyerek teklifi reddetti.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Caulker Beşiktaş'ı reddetti: 'F.Bahçe ile anlaştım'
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12 Haziran 2021 13:09
Steven Caulker
Steven Caulker
Alanyaspor
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında geçen Steven Caulker yarışını sarı-lacivertliler kazandı.

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren İngiliz stopere Beşiktaş yönetimi teklif götürdü. Tatilde olan Caulker, Fenerbahçe ile anlaştığını belirterek, teklifi reddetti.

Sarı lacivertlilerin Steven Caulker ile 3 yıllığına anlaşmaya vardığı öğrenildi. Fenerbahçe geçen yaz da Caulker'ı istemiş ancak bonservis konusunda Akdeniz ekibiyle anlaşamamıştı.

29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Alanyaspor ile 37 maça çıkarken, 4 gol atıp, 2 de asist yaptı...

SON KARAR YENİ HOCANIN

Öte yandan stoper transferi konusunda nihai kararı, takımın başına gelecek yeni hocanın vereceği öğrenildi.



 



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