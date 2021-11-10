Casemiro: 'Modric ve Kroos ile oynamak benim için onur'

Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Casemiro, takım arkadaşlarından bahsettiği bir röportaj gerçekleştirdi.



İspanyol basınına verdiği demeçte, Real Madrid gibi bir kulüpte oynamanın ayrıcalık olduğunu belirten yıldız oyuncu, "Bunca yıl dünyanın en büyük kulübünde oynamak benim için bir ayrıcalık, burada inşa ettiklerimi ancak kariyerim sona erdiğinde kavrayacağım. Luka Modric ve Toni Kroos ile birlikte oynamak benim için onurdur. torunlarıma iki ikon, iki istisnai oyuncu ile oynama fırsatı bulduğumu söyleyeceğim." dedi.



"BENZEMA İLE OYNAMAK BENİM İÇİN ONUR"



Benzema ve Vinicius'tan da bahseden Brezilyalı, "Vinicius'un kariyerinin en iyi dönemini yaşadığını söyleyebilirim, bu onun için özel bir an ve hala genç, bu yüzden gelişim için zamanı var. Ayrıca Benzema ile oynamak benim için bir onur ve bu sezon Ballon D'Or'u kazanması için onu gerçekten destekliyorum." ifadelerini kullandı.



Zidane ve Ancelotti arasındaki farkların sorulması üzerine tecrübeli orta saha, "Her koçun kendi çalışma şekli vardır neyse ki, Zidane'da yıllardır yaptığımız gibi Carlo Ancelotti'nin tarzına da iyi adapte oluyoruz. Yine de Ancelotti ile ilgili bir şeyi vurgulamak istiyorum, o 62 yaşında bir adam, 40 yılı aşkın bir süredir futbolun içinde, hala inanılmaz bir kazanma azmine sahip." şeklinde konuştu.



Son olarak Chelsea forması giyen Kante ile ilgili gelen soruya Casemiro, "Kante sıra dışı bir oyuncu ancak o daha fazla hücum odaklı bir oyun oynuyor. Benim pozisyonumda Busquets veya Fabinho gibi çok iyi oyuncular olduğunu belirtmek istiyorum, ancak en iyilerden biri olarak anılmaktan mutluyum, daha fazla gelişmek için çalışmaya devam ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.



Casemiro, Real Madrid formasıyla çıktığı 301 maçta 30 gol 25 asistlik performans sergiledi.















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