Miami Heat'in yardımcı antrenörü Caron Butler, 2024-25 sezonu öncesinde takımla ilgili spekülasyonlar çıkararak ekibi "karıştırmaya" çalışan kişileri uyardı.



Bir süredir ismi Brooklyn Nets ile anılan takımın yıldız ismi Jimmy Butler'ın önümüzdeki sezon kontratını tamamlayıp serbest oyuncu olacağıyla ilgili söylentilerin dolaşmasıyla, koç Butler bu konuya dair düşüncelerini Miami Herald'dan

Wes Goldberg'e şu şekilde aktardı:



"Bu noktada tek istediği şey şampiyonluk kazanmak. Miami'de olmayı seviyor, biz de onun Miami'de olmasını seviyoruz ve eğlenceli bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. İnsanlar ismimizi lekelemeye çalışıyor ve bizler de bunları unutmayacağız."



Butler, son yılı 2025-26 sezonu için bir oyuncu opsiyonu olan üç yıllık 146 milyon dolarlık bir sözleşmenin ikinci yılına giriyor olacak.



34 yaşındaki oyuncu Miami'nin yakın dönemdeki başarısının önemli bir parçası olsa da, iki taraf henüz kontrat uzatması konusunda anlaşamamıştı.



Butler'ın oyuncu opsiyonunu kullanma olasılığının, Heat'in o zamana kadar maksimum bir anlaşma teklif etmediği sürece zayıf göründüğü iddia edildi.



Heat yıldızı geçtiğimiz sezon maç başına 34 dakikada ortalama 20,8 sayı, 5,3 ribaund ve 5 asist kaydetmişti.



2023 NBA Finalleri'ne ulaştıktan sonra Heat ekibi, aynı büyüyü 2024 playofflarında yakalayamamış ve Boston Celtics'e karşı oynadığı ilk turda sadece bir maç kazanabilmişti.



Lakin bu süreçte sakatlıklarla da boğuşan takım, seriyi Jimmy Butler, Terry Rozier ve Josh Richardson gibi önemli isimlerden yoksun bir şekilde geçirmişti.





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