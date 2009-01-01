Carmelo: "2009'da Lakers'ı yenmeliydik, Finalleri de kazanırdık"

Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony, eski takımı Denver Nuggets'ın, 2009'da Los Angeles Lakers'ı yenmiş ve NBA Finalleri kazanmış olması gerektiğini söyledi.



İyi arkadaşı olan eski NBA yıldızı Dwyane Wade ile bir Instagram canlı yayınında konuşan Melo, 2009 Denver ekibinin o yıl Batı Konferansı Finalleri'nde Lakers'ı yenebileceği inancını paylaştı.



Melo Finallerde Orlando Magic'e karşı oynama fırsatını kaçırmıştı.



"O yıl finallerde Orlando'yu gerçekten istiyorduk. LA'deki 1. ve 2. maçı kazansaydık, Denver'a geri dönerdik ve onları süpürürdük. O yıl Orlando'yu da süpürürdük."



Normal sezonda 54-28'lik bir rekor ile Batı'da ikinci olduktan sonra Anthony, Nuggets'ı playofflarda muhteşem bir seriye taşımıştı ve Batı Konferansı Finalleri'nde Lakers ile karşı karşıya gelmişti. O yıl, 1985'ten sonra ilk kez finaline çıkmışlardı ve 1994'ten beri ilk playoff serilerini kazanmışlardı.



Melo, efsane oyuncu Kobe Bryant ile skor düellosuna girdiği seriyi, altı maçta kaybetmişti.



