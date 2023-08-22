Carlos Tevez'in yeni kulübü belli oldu

Carlos Tevez'in, Arjantin Ligi ekiplerinden Independiente'nin teknik direktörlüğüne getirildiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Carlos Tevez'in yeni kulübü belli oldu
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22 Ağustos 2023 18:49
Futbolculuk kariyerinde Manchester United, Manchester City, Juventus ve Boca Juniors gibi takımların formalarını giyen Arjantinli santrfor Carlos Tevez'in yeni adresi belli oldu.

Daha önce Rosario Central'in de teknik direktörlüğünü yapan Carlos Tevez, Arjantin Ligi ekiplerinden Independiente ile anlaştı.

39 yaşındaki Carlos Tevez, Independiente'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre takımın teknik direktörü olarak başa getirldiğini açıkladı.

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