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Carlos Cuesta, Moskova yolunda

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta, kiralama + satın alma opsiyonuyla Spartak Moskova'ya transfer olmak üzere.

calendar 05 Ağustos 2025 12:06 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 12:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Carlos Cuesta, Moskova yolunda
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılarda Frankowski'nin ardından sıradaki ayrılık Carlos Cuesta olmak üzere.

SPARTAK MOSKOVA DEVREDE

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kolombiyalı stoper, Galatasaray formasıyla sadece 5 maça çıkabildi. Beklentilerin uzağında kalan genç oyuncu için Rusya'dan teklif geldi.

GEDSON'DAN SONRA CUESTA

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i transfer eden Spartak Moskova'nın, Carlos Cuesta için de devreye girdiği ve kiralık formülü üzerinde durduğu öğrenildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 



Galatasaray'ın ise Cuesta için belirlediği satın alma opsiyonunun 5 ila 6 milyon euro arasında olacağı ifade ediliyor. Taraflar arasında görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.


 
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