Carlos Cuesta, Moskova yolunda

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



Sarı-kırmızılılarda Frankowski'nin ardından sıradaki ayrılık Carlos Cuesta olmak üzere.



SPARTAK MOSKOVA DEVREDE





Geçtiğimiz sezonun devre arasında 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kolombiyalı stoper, Galatasaray formasıyla sadece 5 maça çıkabildi. Beklentilerin uzağında kalan genç oyuncu için Rusya'dan teklif geldi.



GEDSON'DAN SONRA CUESTA





Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i transfer eden Spartak Moskova'nın, Carlos Cuesta için de devreye girdiği ve kiralık formülü üzerinde durduğu öğrenildi.



SATIN ALMA OPSİYONU

Galatasaray'ın ise Cuesta için belirlediği satın alma opsiyonunun 5 ila 6 milyon euro arasında olacağı ifade ediliyor. Taraflar arasında görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.





