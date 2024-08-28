İngiltere Lig Kupası 2. Tur karşılaşmasında Cardiff City, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi. Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, sahadan 5-3'lük yenilgiyle ayrıldı.
Maçta Southampton'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mateus Fernandes, 30. dakikada Samuel Amo-Ameyaw, 55 ve 90+4'te Cameron Archer, 90. dakikada James Bree attı.
Mücadelede Cardiff'in golleri 21. dakikada Rubin Colwill, 48. dakikada Ronnie Edwards ve 57. dakikada Alexander Robertson'dan geldi.
Bu sonucun ardından Erol Bulut'un ekibi Cardiff, turnuvadan elendi. Southampton, bir üst tura yükseldi.
Maçta Southampton'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mateus Fernandes, 30. dakikada Samuel Amo-Ameyaw, 55 ve 90+4'te Cameron Archer, 90. dakikada James Bree attı.
Mücadelede Cardiff'in golleri 21. dakikada Rubin Colwill, 48. dakikada Ronnie Edwards ve 57. dakikada Alexander Robertson'dan geldi.
Bu sonucun ardından Erol Bulut'un ekibi Cardiff, turnuvadan elendi. Southampton, bir üst tura yükseldi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU