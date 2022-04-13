CANLI: Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague erteleme maçında Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşılaşıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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CANLI: Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko
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13 Nisan 2022 19:28
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague 23. hafta erteleme maçında deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşılaşıyor.

CANLI: 

MACCABI: 21
FENERBAHÇE: 20

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Bu mücadeleyi İsrail temsilcisinin kazanması halinde, Anadolu Efes'in rakibi İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan olacak. Fenerbahçe Beko'nun sahadan galip ayrılması durumunda ise lacivert-beyazlı takım İspanya ekibi Real Madrid ile eşleşecek.

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