CANLI: Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague 23. hafta erteleme maçında deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşılaşıyor.
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MACCABI: 21
FENERBAHÇE: 20
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Bu mücadeleyi İsrail temsilcisinin kazanması halinde, Anadolu Efes'in rakibi İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan olacak. Fenerbahçe Beko'nun sahadan galip ayrılması durumunda ise lacivert-beyazlı takım İspanya ekibi Real Madrid ile eşleşecek.
CANLI:
MACCABI: 21
FENERBAHÇE: 20
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
Bu mücadeleyi İsrail temsilcisinin kazanması halinde, Anadolu Efes'in rakibi İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan olacak. Fenerbahçe Beko'nun sahadan galip ayrılması durumunda ise lacivert-beyazlı takım İspanya ekibi Real Madrid ile eşleşecek.