CANLI: Beşiktaş - Fatih Karagümrük

Beşiktaş, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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CANLI: Beşiktaş - Fatih Karagümrük
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28 Mart 2024 15:58
Son güncelleme 28 Mart 2024 17:17
Beşiktaş, milli maçlar için verilen arada ikinci hazırlık maçında. Cumartesi günü Buducnost Podgorica'yı 5-1'lik skorla mağlup eden siyah-beyazlılar, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

CANLI: 2. DEVRE

BEŞİKTAŞ: 1 / 61' Ghezzal
FATİH KARAGÜMRÜK: 1 / 25' Kevin Lasagna




BEŞİKTAŞ'IN 11'İ

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Omar Colley, Masuaku, Ghezzal, Gedson, Amartey, Muleka, Cenk Tosun, Aboubakar.


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