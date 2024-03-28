Beşiktaş, milli maçlar için verilen arada ikinci hazırlık maçında. Cumartesi günü Buducnost Podgorica'yı 5-1'lik skorla mağlup eden siyah-beyazlılar, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.
CANLI: 2. DEVRE
BEŞİKTAŞ: 1 / 61' Ghezzal
FATİH KARAGÜMRÜK: 1 / 25' Kevin Lasagna
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ
Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Omar Colley, Masuaku, Ghezzal, Gedson, Amartey, Muleka, Cenk Tosun, Aboubakar.
CANLI: 2. DEVRE
BEŞİKTAŞ: 1 / 61' Ghezzal
FATİH KARAGÜMRÜK: 1 / 25' Kevin Lasagna
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ
Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Omar Colley, Masuaku, Ghezzal, Gedson, Amartey, Muleka, Cenk Tosun, Aboubakar.