Can Bozdoğan'ın yeni adresi belli oluyor

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan'ın yeni takımı belli oluyor.



Hollanda basınında çıkan haberler göre; Hollanda Eredevisie ekiplerinden Utrecht, Can Bozdoğan'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak için Schalke 04 ile anlaşma sağladı.



Avrupa'dan birçok talibi olan 21 yaşındaki Can Bozdoğan'ın, Quinten Timber ile yollarını ayırmaya hazırlanan Utrecht'te forma şansının yüksek olduğunu düşündüğü ve tercihini bu yönde verdiği ifade edildi.



Can Bozdoğan, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 27 maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.





