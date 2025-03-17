Brooklyn Nets'in skorer guardı Cam Thomas, sol hamstring sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyebilir.



Thomas, geçtiğimiz Perşembe günü Chicago Bulls karşısında sakatlanarak oyunu tamamlayamamıştı.



Bu sezon yalnızca 25 maça çıkabilen Thomas, bu süreçte 24.0 sayı, 3.3 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları tutturdu.



Sezon sonunda Thomas, Brooklyn Nets tarafından kısıtlı serbest oyuncu statüsüne getirilebilir. Nets, onu takımda tutabilmek için 8.4 milyon dolarlık eleme teklifinde bulunmak zorunda olacak.



