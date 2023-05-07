Çağdaş Bodrumspor, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde Depomaxx Haremspor'u 101-84 yenen Çağdaş Bodrumspor'un, bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmesi kesinleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çağdaş Bodrumspor, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi
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07 Mayıs 2023 17:10
Son güncelleme 07 Mayıs 2023 19:10
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde Depomaxx Haremspor'u 101-84 yenen Çağdaş Bodrumspor, bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Bodrum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 13-22 geride geçen Çağdaş Bodrumspor, devreyi 49-37 önde tamamladı.

Mücadelenin üçüncü periyodunu da 77-64 önde bitiren Çağdaş Bodrumspor, karşılaşmadan 101-84 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bodrum ekibi, ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Müsabakanın ardından Çağdaş Bodrumspor taraftarları, yöneticileri ve sporcular büyük sevinç yaşadı.

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