Büyük acı ezeli rakipleri birleştirdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketlerinin ardından tüm kulüpler vatandaşlarımıza destek olmak için seferberlik ilan ederken, ezeli rakipler Göztepe ve Karşıyaka'nın dayanışması da örnek oldu. Depremin yaşandığı günden bu yana birlik ve dayanışma çağrısında bulunan iki kulüp yöneticileri ve taraftarları örnek organizasyonlara imza attı. İki takımın taraftarı önce temsili derbi oynanması ve satılacak biletlerin vatandaşlarımıza bağışlanması çağrısında bulundu. Kulüpler bu çağrıya kayıtsız kalmadı ve temsili derbi organize edildi.

"Tek Tribün Tek Yürek" adı altında başlayan kampanyada Göztepeli taraftarlar Karşıyaka takımının idmanını ziyaret ederek oyunculara baklava ikram etti. Hemen ardından Karşıyakalı futbolseverler bu kez Gürsel Aksel Stadı'na baklavayla geldi ve antrenman sonrası Göztepeli futbolcularla buluştu. Birlikte objektiflere pozlar veren Göztepe ve Karşıyakalılar dayanışma gücünü ortaya koydu. Temsili derbi için spor, iş ve sanat camiası biletlere adeta hücum etti.

Göztepe'nin depremzedeler yararına Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile oynadığı hazırlık maçını Karşıyakalı taraftarlar da izleyerek bir ilke imza attı. Karşıyaka Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı ve yeşil-kırmızılı taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'na gelerek bilet gelirlerinin depremzedelere aktarılacağı maçta vatandaşlara destek sağladı. Sporun birleştirici gücüyle tek yürek olan Göztepe ve Karşıyaka hiç bitmeyecek dostuluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

Göztepe ve Başakşehir arasında oynanan özel maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Spor Toto 1'inci Lig'de 27 Kasım'daki olaylı Altay maçının ardından 4 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe'de futbolseverler 91 gün sonra takımlarıyla bu anlamlı maçta buluştu. Göztepeli futbolseverler karşılaşma öncesi temsili derbi için 500 adet bilet satın alıp vatandaşlarımıza destek veren Başakşehir Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na sevgi gösterilerinde bulunup çiçek takdim etti.

Göztepeli taraftarlar Belözoğlu'nun teknik ekip kadrosunda yer alan eski oyuncuları Selçuk Şahin'e de tezahüratlarda bulundu. Göztepe'de 2017-2018 sezonunda forma giyen Selçuk Şahin de 500 adet bilet satın almıştı. Taraftarlar ayrıca Göztepeli ve Başakşehirli futbolcuları birlikte tribünlere davet etmeyi de ihmal etti. Golsüz sona eren karşılaşmada futbolcular sahaya 'Türkiye Tek Yürek' yazılı tişörtlerle çıktı.