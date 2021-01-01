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Butler, Heat'in Bucks'a karþý 0-3 olmasý için: "Þaþýrmadým"

Miami Heat yýldýzý Jimmy Butler, Milwaukee Bucks'a karþý playoff ilk turu serisinde ekibinin 0-3 geriye düþmesine "þaþýrmadýðýný" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
Miami Heat yýldýzý Jimmy Butler, Milwaukee Bucks'a karþý playoff ilk turu serisinde ekibinin 0-3 geriye düþmesine "þaþýrmadýðýný" söyledi.

Heat kendisini bir sezon önce eleyen Bucks takýmýna karþý bu sezon 0-3 geriye düþtü ve ilk turda eleme riskiyle ile karþý karþýya.

Serinin dün geceki 3. maçý sonrasý, Butler, böyle bir duruma önceden hazýrlýk olduðunu öne sürdü:

"Þaþýrmadým. Basketbol böyledir. Kaybetmek de bir parçasýdýr. Baþýmýzý dik tutup, çalýþmaya devam edip, Cumartesi günkü maçý almaya çalýþacaðýz. Tarihte bu duruma düþen diðer takýmlarýn neler yaþadýðý da umurumuzda deðil."

Heat, Bucks'a karþý Cumartesi akþamý TSÝ 20:30'da karþý karþýya gelerek, sezonu devam ettirmeyi umacak.


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