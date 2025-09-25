Los Angeles Lakers sahibi Jeanie Buss, Luka Doncic'in Lakers organizasyonundaki yeni rolüyle ilgili yüksek beklentilerini dile getirdi.
Lakers tarihindeki başarıların önemli bir kısmı, NBA'in en büyük yıldızlarını kadroya katma ya da en yetenekli oyuncuları geliştirme kabiliyetine dayanıyor. Doncic, bu geleneğin en yeni temsilcisi olarak büyük bir sorumluluk üstleniyor. Buss, Sloven yıldızın bu sorumluluğu tıpkı geçmişteki efsaneler gibi başarıyla taşıyabileceğine inanıyor.
Buss, The Athletic'e yaptığı açıklamada Doncic'in takımdaki durumuna dair gözlemlerini şu sözlerle aktardı:
"Onu çok rahat gördüm… Aklının bir köşesinde başka bir şey olmadan tamamen basketbola odaklanmıştı. Daha az yük taşıyor, kafası çok daha net. Nerede olmak istediğini ve şu an nerede olduğunu çok iyi biliyor."
63 yaşındaki Lakers sahibi, Doncic'in geçmişteki Lakers efsanelerinin yarattığı etkiyi yeniden yaratabileceğini vurguladı:
"Luka'nın bir Laker olması bizi birbirine bağlayan küresel bir bağ gibi. Lakers basketbolunu temsil edecek Doncic'ten daha iyi bir isim düşünemiyorum. Onun oyununu farklı bir bağlamda görmek — Avrupa turnuvasında ya da milli takımda — Kobe'nin ya da LeBron'un Olimpiyatlardaki veya Magic Johnson'ın Dream Team'deki etkisine çok benziyor."
Magic Johnson, 1980-1988 yılları arasında Lakers ile beş şampiyonluk kazanırken kariyerinde 19.5 sayı, 7.2 ribaund ve 11.2 asist ortalamaları yakaladı.
Kobe Bryant, 20 sezon boyunca Lakers forması giyerek beş şampiyonluk elde etti ve 25.0 sayı, 5.2 ribaund, 4.7 asist ortalamalarıyla oynadı.
LeBron James ise Lakers'a kariyerinin ilerleyen dönemlerinde katıldı. Buna rağmen takıma bir şampiyonluk kazandırmayı başardı ve normal sezonda 26.9 sayı, 7.9 ribaund ve 8.1 asist ortalamaları yakaladı.
Buss, Doncic'in bu üç efsane ile aynı çizgide bir miras yaratabileceğini ve Lakers organizasyonunu küresel bir güç olarak temsil etmeye devam edeceğini düşünüyor.
