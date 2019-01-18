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Bursaspor ve Fenerbahçe'nin kritik gol sınavı

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta karşı karşıya gelecek olan Bursaspor ile Fenerbahçe, ligin ilk yarısında 69'ar isabetli şut kaydetti. Ancak iki ekip de net gol pozisyonlarını gole çevirme oranında ligin en kötüleri oldu.

Kaynak: AA
Bursaspor ve Fenerbahçe'nin kritik gol sınavı
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18 Ocak 2019 13:20
Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek olan Bursaspor ve Fenerbahçe, bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Her iki takım da net gol pozisyonlarını gole çevirme oranında en başarısız olarak göze çarpıyor. Bursaspor bu noktada yüzde 23.1'lik oranla ligin en kötüsü olurken, Fenerbahçe ise yüzde 24.4'lük oranla en kötü ikinci takım konumunda yer alıyor.

BURSASPOR'U SAKHO'NUN SAKATLIĞI ETKİLEDİ
Bursaspor'da deneyimli forvet oyuncusu Diafra Sakho'nun sakatlığı hücumda verimin düşmesine neden olurken, bu süreçte yeşil beyazlılar gol katkılarını orta alan ve kanat oyuncularından aldı. Aytaç Kara ve Iasmin Latovlevici 3'er gol kaydederken, santrfor Umut Nayir de son haftalarda bulduğu şansı iyi değerlendirerek 3 gole ulaştı.

Samet Aybaba'nın öğrencileri ilk yarı boyunca kaleye ise 69 isabetli şut atarken, yalnızca 17 kez rakip ağları havalandırabildi.

FENERBAHÇE'DE GOLCÜLER FORMSUZ
Fenerbahçe'de de hücum oyuncuları formsuz görüntüleriyle dikkat çekiyor. Sarı lacivertli ekipte büyük umutlarla kadroya dahil edilen Islam Slimani, 14 lig maçında yalnızca bir gol kaydedebildi. Takımın ligdeki en golcü oyuncusu olan Andrew Ayew 4 kez rakip ağları havalandırırken, Michael Frey'in de 3 golü bulunuyor.

Geride kalan goller ise 8 farklı oyuncudan geldi. Fenerbahçe de ligin ilk yarısında rakip kaleye 69 isabetli şut kaydederken, 16 kez gol sevinci yaşadı.

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