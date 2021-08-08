Ligue 1'in açılış haftasında milli oyuncularımızın oynadığı son şampiyon Lille, deplasmanda Metz ile karşı karşıya geldi. Saint-Symphorien Stadı'ndaki mücadele büyük bir heyecana sahne olurken, 90+7. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle karşılaşma 3-3 bitti.



Metz'in gollerini 31. ve 52. dakikalarda Centonze ile 41. dakikada Udol kaydetti. Lille'in sayılarını ise 23. dakikada Botman, 81. dakikada Ikone ve 90+7. dakikada 'Kral' Burak Yılmaz kaydetti. Öte yandan Metz'te Kouyate, 56. dakikada Burak Yılmaz'a yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Milli oyuncularımız karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika oyunda kaldı, ilk golün asistini yapan Yusuf Yazıcı ise 60. dakikada kenara geldi.



Ligue 1'in 2. haftasında Lille evinde Nice ile karşılaşacakken, Metz ise Nantes deplasmanına konuk olacak.



