Burak Yılmaz ipten aldı: 90+7!

Ligue 1'in açılış haftasında Lille, deplasmanda Metz ile 3-3 berabere kaldı. Burak Yılmaz'ın 90+7'de 1 puanı getirdiği maçta Yusuf Yazıcı ilk golün asistini yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Burak Yılmaz ipten aldı: 90+7!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2021 19:57
Ligue 1'in açılış haftasında milli oyuncularımızın oynadığı son şampiyon Lille, deplasmanda Metz ile karşı karşıya geldi. Saint-Symphorien Stadı'ndaki mücadele büyük bir heyecana sahne olurken, 90+7. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle karşılaşma 3-3 bitti.

Metz'in gollerini 31. ve 52. dakikalarda Centonze ile 41. dakikada Udol kaydetti. Lille'in sayılarını ise 23. dakikada Botman, 81. dakikada Ikone ve 90+7. dakikada 'Kral' Burak Yılmaz kaydetti. Öte yandan Metz'te Kouyate, 56. dakikada Burak Yılmaz'a yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Milli oyuncularımız karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika oyunda kaldı, ilk golün asistini yapan Yusuf Yazıcı ise 60. dakikada kenara geldi.

Ligue 1'in 2. haftasında Lille evinde Nice ile karşılaşacakken, Metz ise Nantes deplasmanına konuk olacak.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.