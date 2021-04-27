'Burak Yılmaz G.Saray'a gelirse şaşırmayın'

Sinan Engin, Lille'de fırtınalar estiren Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a dönme ihtimali olduğunu söyledi.



Engin Beyaz TV'de yayınlanan programda Burak Yılmaz'ın önümüzdeki sezon Galatasaray'a dönme ihtimalinin olduğunu belirtti. Sinan Engin Burak Yılmaz'la ilgili, "Burak Yılmaz Galatasaray'a gelirse çok şaşırmam,öyle bir ihtimal var" sözlerini kullandı.



2012 yılında Trabzonspor'dan Galatasaray'a 7 milyon euro bonservis ile transfer olan Burak Yılmaz, sarı kırmızılı takımda 2016 Şubat'ına kadar oynamıştı. Galatasaray formasıyla 2 lig şampiyonluğu yaşayan 35 yaşındaki Milli golcü, 3 kez de Türkiye Kupası kaldırmanın sevincini yaşadı.



