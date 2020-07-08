Burak Yılmaz durursa, Kartal duruyor

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, pandemi süreci sonrasında kaldığı yerden başlayan Süper Lig'de, Antalyaspor karşılaşmasında forma giyememişti.



Bu mücadelenin sonrasında formasına; Denizlispor ve Konyaspor karşılaşmalarında geri dönerek 1'er gol ve 2'şer asist yaparak yükselişin mimarı olan kaptan, Kayserispor karşısında ise beklenen üretkenliği gösteremedi.



Yıldız futbolcunun etkisiz kalması sonrası Beşiktaş da Kayseri deplasmanından beklemediği bir kayıpla döndü. Tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa maçıyla birlikte takımına yeni bir galibiyet getirmeyi amaçlıyor.



