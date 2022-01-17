Burak Elmas ve camia, Işıtan Gün'den istifa bekliyor

Sarı kırmızılı yöneticinin dilediği özür Galatasaray'da kabul görmedi. 2009'da kadına şiddet içeren tweetler attığı ortaya çıkan Işıtan Gün, hem Elmas'a hem de yönetimdeki arkadaşlarına görevi bırakmak gibi bir düşüncesinin olmadığını belirtirken camiada tepkiler büyüyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas ve camia, Işıtan Gün'den istifa bekliyor
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17 Ocak 2022 11:43
Galatasaray'da, 2009 yılında kadına şiddet içeren tweetler attığı ortaya çıkan yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'e olan tepkiler giderek artıyor.

Sarı kırmızılı camianın büyük kısmı, Gün'ün bu paylaşımları nedeniyle görevinden istifa etmesini istedi. Başkan Burak Elmas'ın da istifasını istediği ve beklediği Gün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kamuoyundan özür diledikten sonra hem Elmas'a hem de yöneticilere görevi bırakmak gibi bir düşüncesinin olmadığını bildirdi.

DiSiPLiNE DE SEVK EDiLECEK

Galatasaray Kulübü'nde birçok kulüp üyesi ve camianın önemli isimlerinin başkan Burak Elmas'ı arayarak, Işıtan Gün'ün ahlaki açıdan tepki çeken bir olaya imza atıp görevi bırakması gerektiğini dile getirdi. Birçok kulüp üyesinin hafta içinde, görevinden istifa etmeyen Işıtan Gün'ün bu paylaşımları ile kulüp disiplin kuruluna sevk edilmesi için girişimde bulunacağı ifade edildi. 

 
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