Chicago Bulls'un tecrübeli pivotu Nikola Vucevic, yaz döneminde birçok takas spekülasyonunun merkezinde yer almış olsa da, yerel kaynaklara göre bu sezon bir takas ihtimali düşük görünüyor.NBC Sports Chicago'dan K.C. Johnson, Stacey King'in Gimme The Hot Sauce podcast'inde yaptığı açıklamada, iki kez All-Star seçilen Vucevic'in kontratının bitimine kadar Bulls'ta kalmasının beklendiğini belirtti:Johnson, olası bir takası sınırlayan en önemli faktörün finansal durum olduğuna dikkat çekti:34 yaşındaki Vucevic, 2023 yazında imzaladığı üç yıllık, 60 milyon dolarlık anlaşmanın son yılına giriyor. Geçtiğimiz sezonu 18.5 sayı, 10.1 ribaund ve yüzde 40.2 üç sayı isabeti ortalamalarıyla tamamladı. Johnson, bu performansıolarak nitelendirdi.Vucevic hakkındaki takas dedikoduları geçen sezonun takas döneminde de gündeme gelmişti. Golden State Warriors'ın ilgilenen takımlar arasında olduğu belirtilmiş ancak Chicago, genel menajer Marc Eversley'nin de güvence vermesiyle oyuncuyu kadrosunda tutmuştu.Vucevic, yaz aylarında bir "buyout" (sözleşme feshi) ihtimalini net bir şekilde reddetti. Basket USA ile yaptığı röportajda, Eversley'nin doğrudan kendisiyle görüşerek söylentilerin asılsız olduğunu ve sezonu Chicago'da açmasının beklendiğini söylediğini aktardı.Johnson, 2026 sezon ortasında bir takas ihtimalinin masada olabileceğini ancak daha olası senaryonun Vucevic'in sezonu Bulls ile tamamlayıp ardından serbest oyuncu pazarına çıkması olduğunu belirtti:Vucevic'in 2026-27 sezonunda ise şampiyonluk hedefleyen bir takımda daha düşük bir kontratla rotasyonun ön alan derinliğini güçlendirecek bir parça olması bekleniyor. Johnson, Vucevic'in oyun zekâsı, ribaund kabiliyeti ve sahayı açma özelliklerinin onu playoff seviyesindeki her kadroya uygun bir oyuncu yaptığını vurguladı.EuroLeague ekipleri Kızılyıldız ve Panathinaikos'un da Vucevic'e ilgi gösterdiği bildirilmişti. Ancak yıldız pivot, NBA'de kalmaya kararlı olduğunu net bir şekilde ifade etti. Fiziksel olarak kendisini güçlü hissettiğini ve anlamlı bir rol verildiği sürece "birkaç iyi yıl daha" oynamak istediğini dile getirdi.