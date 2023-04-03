Bülent Korkmaz: 'Katı savunmayı aşamadık'

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Beyçimento Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Yoğun savunma yapan Bandırmaspor savunmasını aşamadık." dedi.



Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kapalı bir takıma karşı oynayacaklarını bildiklerini belirterek, "Maç Bandırmaspor'un sahasında oynandı ama üretken değildik. Kenar oyuncularımız üretken değildi. Küçük bir avantajı kaybettik. Zafer yere yatmadı. Böyle olacağını biliyorduk. Yoğun savunma yapan Bandırmaspor savunmasını aşamadık." diye konuştu.



Hücumun savunmadan başladığını aktaran Korkmaz, "Orta sahada bağlantı kurmakta zorlandık. Geçiş oyununda bağlantı bulmamız lazım. Bu bağlantıyı tam olarak bulamadık. Topa hükmedemedik." ifadelerini kullandı.



Çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Korkmaz, "Sezon başlarken Süper Lig hedefi ile yola çıktık. Sonuna kadar bunu kovalayacağız ve inşallah başaracağız." şeklinde konuştu.





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