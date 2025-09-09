09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Bucaspor ve Altınordu dibe demir attı

Geçen sezon Play-Off yarı finalde elenen Altınordu bu sezon kadrosunda yaşadığı kayıplar sonrası umut vermedi. Ege ekibi ligde son sıraya geriledi.

calendar 09 Eylül 2025 14:08
Haber: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona sıkıntılı hazırlanan iki İzmir temsilcisi Altınordu ve Bucaspor 1928, henüz ilk haftalardan dibe demir attı.

Bucaspor'un eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA'dan transfer yasağı alarak dağılan kadrosunu takviye edemeyen Bucaspor 1928, 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Sarı-lacivertli ekip 3 haftada kalesinde 7 gol görerek 3 gol attı. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın 13 yıllık görev süresinin ardından A takımı devretmek istemesine rağmen istediği şartlarda yatırımcı bulamadığı Altınordu, sezon arifesinde takımın iskeletini oluşturan gurbetçi oyuncularla da yollarını ayırdı.


Sezona Erbaaspor'la evinde 1-1 berabere kalarak başlayan kırmızı-lacivertliler ardından İskenderunspor'a 4-0, 24Erzincaspor'a 1-0 yenildi. Kalesinde 6 gol görerek 1 kez ağları sarsan İzmir'in köklü temsilcisi 19 takımlı grupta son sırada kaldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
