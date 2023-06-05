Bucaspor 1928 yarı finale hazır!

TFF 2.Lig Play-Off grup finalinde çarşamba günü ilk maçta İstanbul'da İskenderunspor'un konuğu olacak Bucaspor 1928, tura odaklandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Bucaspor 1928 yarı finale hazır!
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05 Haziran 2023 12:53
TFF 2.Lig'de Play-Off grup final maçına çıkacak olan Bucaspor 1928 sıkı hazırlanıyor.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar İskenderunspor maçlarına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Spor Toto 1'inci Lig'e yükselmek adına 3 maçlarının olduğunu belirten Karafırtınalar, "İki ayaklı maçlarda gerekeni yapacağız. Rakibimizle ilk maçımızı Pendik Stadı'nda oynayacağız. Buradan iyi bir skor alıp pazar günü de evimizde tur atlamak istiyoruz. Tek hedefimiz 1'inci Lig'e yükselmek. Bunun için çok çabalıyoruz ve sahada gerekeni yapacağız" dedi. 

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