Bucaspor 1928 yarı finale hazır!

TFF 2.Lig'de Play-Off grup final maçına çıkacak olan Bucaspor 1928 sıkı hazırlanıyor.



Teknik direktör Sait Karafırtınalar İskenderunspor maçlarına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Spor Toto 1'inci Lig'e yükselmek adına 3 maçlarının olduğunu belirten Karafırtınalar, "İki ayaklı maçlarda gerekeni yapacağız. Rakibimizle ilk maçımızı Pendik Stadı'nda oynayacağız. Buradan iyi bir skor alıp pazar günü de evimizde tur atlamak istiyoruz. Tek hedefimiz 1'inci Lig'e yükselmek. Bunun için çok çabalıyoruz ve sahada gerekeni yapacağız" dedi.





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