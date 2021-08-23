La Liga'nın 2. haftasında şampiyonluğun açık favorilerinden Real Madrid, deplasmanda Levante ile karşı karşıya geldi. Ciutat de Valencia Stadı'nda ve izleyenlere harika bir şölen sunan karşılaşma karşılıklı gollerin ardından 3-3 sona erdi.Real Madrid 5. dakikada Bale ile öne geçerken, Levante 46. dakikada Roger ve 57. dakikada Campana'nın golleriyle 2. yarıda üstünlüğü ele geçirdi. Vinicius 73. dakikada 2-2'yi getirdi, Levante 79'da Rober Pier'in golüyle bir kez daha öne geçti. 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Brezilyalı yıldız Vinicius maçı tekrardan beraberliğe getiren isim oldu.59. dakikada oyuna dahil olan Vinicius, attığı 2 golün ardından 87. dakikada kırmızı kartı gösterten isim de oldu. Levante'de 87. dakikada kaleci Fernandez oyun dışında kaldı ve oyuncu değişikliği kalmadığı için stoper Ruben Vezo kaleye geçti.6 dakikalık uzatma bölümünde kalesinde oyuncuyla oynayan Levante gole izin vermedi ve karşılaşmadan 1 puanla ayrılmayı başardı.İlk hafta deplasmanda Alaves'i 4-1 yenen Real Madrid, puanını 4 yaparken, Levante Cadiz ile 1-1 biten ilk maçın sınrasında bir beraberlik daha aldı ve puanını 2 yaptı.La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Betis ile karşılaşacakken, Levante ise Real Sociedad deplasmanına gidecek.