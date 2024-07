New York Knicks ve yıldız guardı Jalen Brunson'ın, dört yıllığı 156,5 milyon dolarlık uzatma konusunda anlaştıkları bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, bu anlaşmada, 2025'te serbest oyuncu olarak beş yıllığı 269 milyon dolarlık bir sözleşme talep etmiş olabilecek Brunson için büyük bir maaş kesintisi olduğunu söyledi. 27 yaşındaki oyuncunun bu kontratı imzalama sebebinin, New York'a kendisine en uygun kadroyu oluşturmaya devam etmesi adına önemli ölçüde finansal esneklik sağlamak istemesi olduğu kaydedildi.



Wojnarowski, Brunson'ın uzatmanın son yılı olan 2028-29 sezonu için 43 milyon dolar değerinde bir oyuncu opsiyonuna sahip olacağını söyledi. New York yıldızı, Knicks'le maksimum kontrat imzalamak için serbest oyuncu dönemine kadar beklemiş olsaydı, bu kontrattan 2029-30 sezonunun son yılında 61 milyon dolardan fazla kazanabilecekti.



Villanova Üniversitesi çıkışlı oyuncu, önceki sezon 77 maçta 28,7 sayı ortalamasıyla kariyer rekoruna ulaşmış ve 2022 yazında serbest oyuncu olarak Knicks'le sözleşme imzaladığından bu yana takımın fiili kaptanı haline gelmişti.





