09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-053'
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Bruno Fernandes'ten transfer iddilarına net yanıt!

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, sezon sonunda Suudi Arabistan'a transfer olacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

calendar 09 Ekim 2025 15:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bruno Fernandes'ten transfer iddilarına net yanıt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes, sezon sonunda Suudi Arabistan'a transfer olacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

GEÇEN YAZ DA DEV TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ

BBC Sport'un haberine göre, Fernandes'in çevresinden sızan bilgilere göre Portekizli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz yaz Al-Hilal ve Al-Ittihad'dan gelen büyük teklifleri geri çevirerek United'da kalmayı tercih etmişti.



SADECE AVRUPA'NIN BÜYÜK LİGLERİ

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan ve bir yıl opsiyon hakkı olan Fernandes'in, yalnızca Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynamak istediği vurgulandı. Kaynaklar, 2026 Dünya Kupası sonrası Suudi Arabistan'a gideceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.