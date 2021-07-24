Bruma'nın menajeri Balde: 'Beşiktaş transferi olmadı'

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Bruma'nın menajeri Catio Balde, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş ile PSV arasında bir anlaşma olmadığını belirten menajer, "PSV ve Beşiktaş arasında mecburi satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması hiçbir zaman olmadı. PSV, Bruma'nın satışını bazı şartlara bağladı. Beşiktaş, Bruma ile ilgili PSV yetkililerine teklif yapmalıydı ve bunu yapmadılar" dedi.



"MENAJERLER DAHİL OLMAYA ÇALIŞIYOR"



Türkiye'de birçok menajerin transfere dahil olmaya çalıştığını ve bunun da transferi engellediğini kaydeden Balde, "Türkiye çok zor bir ülke. Kulüplerle kavgalı olan menajerlerin transferlere dahil olmaya çalışması gerçekleşmemesinin nedeni olabilir." ifadelerini kullandı.



2013'te Galatasarayir'a 13 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Yıldız kanat oyuncusu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi.



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