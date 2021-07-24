Bruma'nın menajeri Balde: "Beşiktaş transferi olmadı"

Bruma'nın menajeri Catio Balde, Beşiktaş ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bruma'nın menajeri Balde: 'Beşiktaş transferi olmadı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2021 16:30
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Bruma'nın menajeri Catio Balde, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ile PSV arasında bir anlaşma olmadığını belirten menajer, "PSV ve Beşiktaş arasında mecburi satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması hiçbir zaman olmadı. PSV, Bruma'nın satışını bazı şartlara bağladı. Beşiktaş, Bruma ile ilgili PSV yetkililerine teklif yapmalıydı ve bunu yapmadılar" dedi.

"MENAJERLER DAHİL OLMAYA ÇALIŞIYOR"

Türkiye'de birçok menajerin transfere dahil olmaya çalıştığını ve bunun da transferi engellediğini kaydeden Balde, "Türkiye çok zor bir ülke. Kulüplerle kavgalı olan menajerlerin transferlere dahil olmaya çalışması gerçekleşmemesinin nedeni olabilir." ifadelerini kullandı.

2013'te Galatasarayir'a 13 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Yıldız kanat oyuncusu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi.

.



 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.