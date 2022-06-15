Bruma, Fenerbahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven ile kiralanması için anlaşmaya vardığıSarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Son 2 sezonunu PSV'de geçiren 27 yaşındaki Bruma'ya son olarak Brezilya'dan teklif olduğu belirtilmişti. Portekizli oyuncuya Botafogo'nun talip olduğu ancak Bruma'nın maaş beklentisinin Brezilya ekibine fazla gelmesi nedeniyle transferin zora girdiği iddiaları ortaya atılmıştı.Geçen yıldan bu yana PSV forması giyen Bruma, geçen sezon çıktığı 46 maçta 10 gol 4 asist üretmişti.Bruma 2013'te Sporting'ten Galatasaray'a 13 milyon euroya transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon euroya RB Leipzig'e gönderilmişti.