Bruma, Fenerbahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven ile kiralanması için anlaşmaya vardığı Armindo Bruma, transfer sürecini ilerletmek ve sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz Armindo Tue Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir."
BREZİLYA'DAN İSTENİYORDU
Son 2 sezonunu PSV'de geçiren 27 yaşındaki Bruma'ya son olarak Brezilya'dan teklif olduğu belirtilmişti. Portekizli oyuncuya Botafogo'nun talip olduğu ancak Bruma'nın maaş beklentisinin Brezilya ekibine fazla gelmesi nedeniyle transferin zora girdiği iddiaları ortaya atılmıştı.
GEÇEN SEZON 46 MAÇ
Geçen yıldan bu yana PSV forması giyen Bruma, geçen sezon çıktığı 46 maçta 10 gol 4 asist üretmişti.
Bruma 2013'te Sporting'ten Galatasaray'a 13 milyon euroya transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon euroya RB Leipzig'e gönderilmişti.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz Armindo Tue Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir."
BREZİLYA'DAN İSTENİYORDU
Son 2 sezonunu PSV'de geçiren 27 yaşındaki Bruma'ya son olarak Brezilya'dan teklif olduğu belirtilmişti. Portekizli oyuncuya Botafogo'nun talip olduğu ancak Bruma'nın maaş beklentisinin Brezilya ekibine fazla gelmesi nedeniyle transferin zora girdiği iddiaları ortaya atılmıştı.
GEÇEN SEZON 46 MAÇ
Geçen yıldan bu yana PSV forması giyen Bruma, geçen sezon çıktığı 46 maçta 10 gol 4 asist üretmişti.
Bruma 2013'te Sporting'ten Galatasaray'a 13 milyon euroya transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon euroya RB Leipzig'e gönderilmişti.