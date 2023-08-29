Sacramento Kings koçu Mike Brown, takımının 2023-24 sezonunda "artık avcı değil av konumunda" olacağını söyledi.



Umut vaat eden bir 2022-23 sezonunun ardından Brown, kendisini ve Kings kadrosunu bekleyen gelecek sezon için duyduğu heyecanı şu ifadelerle dile getirdi:



"Baskıyla nasıl başa çıkabileceğimizi görmek için sabırsızım. Artık işler tersine döndü. Avcı değil, av konumundayız. Bazı beklentiler var, peki bununla nasıl başa çıkacağız? Şahsen ben adamlarımızın buna hazır olduğuna inanıyorum ve taraftarlarımızın geçen sene sağladıkları enerjiyle de bu işi başarabileceğimizi biliyorum."



Brown, Kings başantrenörü olarak ilk yılında Sacramento'nun yıllar süren vasatlık dönemine bir dur diyerek takımın playoff çekişmesine girmesini sağlamıştı. Yılın Koçu ödülünün son sahibi, De'Aaron Fox ve Domantas Sabonis'in liderliğini üstlendiği kadroya akıl hocalığı yaparak, 48-34'lük etkileyici bir derece yakalamış ve ekibin 16 yıllık playoff kuraklığına son vermişti.



Yedi maçlık zorlu bir ilk tur serisinde Golden State Warriors tarafından elenmesine rağmen Kings, kendilerini geleceğin takımı olarak kanıtlarken kamuoyunun saygısını da kazanmayı başarmıştı.



