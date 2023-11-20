Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, başlangıçta eski takım arkadaşı Marcus Smart'u "hiç sevmediğini" itiraf etti.



Brown, geçtiğimiz yaz Memphis Grizzlies'e takas edilen eski takım arkadaşı Smart'a karşı başlangıçta yoğun miktarda olumsuz duygular beslediğini açıkça şu şekilde belirtti:



"İlk dönemler Marcus'a katlanamazdım... ama şimdi onu çok seviyorum. Genç bir adamken büyüyüp olgunlaşıyorsunuz ve insanlar hakkında yeni şeyler öğreniyorsunuz. Ama Marcus'la ilişkimiz pek iyi başlamamıştı. Boston'a ilk geldiğimde Marcus'u sevmezdim."



Başlangıçta Smart'tan hoşlanmamasının nedenlerinin ayrıntılarına girmesi istendiğinde ise, Brown şu yanıtı verdi:



"Bir sürü neden var. Aklına ne gelirse."



27 yaşındaki oyuncu, aralarındaki dinamiğin şu an nasıl bir noktada olduğunu ise şu sözlerle açıkladı:



"Savaşa girecek olsaydım, ilk arayacağım kişilerden biri Marcus olurdu."



Brown ve Smart ikilisi 2016-17 sezonunda takım arkadaşı olmuş ve birlikte beş kez konferans finallerine, bir kez de NBA Finallerine yükselmişlerdi.





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