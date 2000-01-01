Brooks: "Westbrook kendini kampta sakatladı!"

Washington Wizards koçu Scott Brooks, Russell Westbrook'un sakatlığının antrenman kampı zamanından beri kendisini rahatsız ettiğini söyledi.



Koç Brooks, Westbrook'un en az bir hafta kadro dışı bırakacak olan kuadriseps sakatlığına değindi ve bu sakatlığın, antrenman kampından bu yana kendisini rahat bırakmadığını açıkladı:



"Bunu söylediğim için muhtemelen kızacaktır. Kendini sakatlamıştı, antrenman kampında kuadrisepsine çok kötü darbe almıştı. Ama onun olayı da bu, çok dirayetli bir adam olması."



Westbrook'un sakatlığın ardından dinlenmesi ve iyileşmesi için önümüzdeki üç veya dört Wizards maçını kaçırması bekleniyor.



