Brentford geriden gelip kazandı!

Premier Lig'in 11. haftasında Brentford, sahasında Bournemouth ile karşılaştı. Gtech Community'de oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.



Brentford'a galibiyeti getiren golleri 27 ve 58. dakikalarda Wissa, 50. dakikada Damsgaard kaydetti. Bournemouth'un golleri 17. dakikada Evanilson, 49. dakikada ise Kluivert'tan geldi.



Bournemouth'ta milli oyuncu Enes Ünal maça yedek kulübesinde başladı ve 76. dakikada oyuna dahil oldu.



Brentford bu galibiyetle puanını 16'ya çıkardı. Bournemouth ise 15 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Brentford, Everton'a konuk olacak. Bournemouth ise Brighton'ı ağırlayacak.



