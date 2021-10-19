Botoşani, Morutan'dan gelecek parayı bekliyor: "Ne kadar kazandık?"

Galatasaray'ın genç futbolcusu Olimpiu Morutan'ın eski kulübü Botoşani, oyuncunun bonservis bedelinin %9'luk kısmını FCSB'den bekliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Botoşani, Morutan'dan gelecek parayı bekliyor: 'Ne kadar kazandık?'
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19 Ekim 2021 17:42
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde FCSB'den kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan için eski kulübü Botoşani, oyuncunun bonservisinden kazanılan %9'luk payı FCSB'den bekliyor.

Morutan transferinden ne kadar kazandıklarını öğrenmek istediklerini söyleyen Botoşani Kulüp Başkanı Valeriu Iftime, "Romanya Futbol Federasyonu'na şikayette bulunduk. Ne kadar kazanacağımızı öğrenmek istiyoruz. Morutan için iyi bir transfer oldu ancak FCSB için mega kötü bir satış oldu." dedi.

FCSB'nin Morutan transferinden henüz para almadığını da belirten Iftime, "Becali, 10 milyon euro alsaydı her yerde övünecekti. Şimdiye kadar hiç para almadılar, bu yüzden bize %9'u da ödemediler. Sanırım transfer 2 milyon euro'ya yapıldı. Bana bu miktarın Galatasaray ile gizlilik maddesi olduğunu söylediler. Ben, FCSB'nin Botoşani'ye hakkı olan %9'u ödemeyi taahhüt edeceğinin yazıldığı bir kağıt istiyorum. Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorum." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde de konuşan Valeriu Iftime, FCSB'ye dava açacaklarını dile getirmişti.


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