Botond Balogh: 'Osimhen ve Icardi'yi durdurduk'

Kocaelispor'da forma giyen Botond Balogh, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Botond Balogh "Bugün galibiyetten dolayı harika hissediyoruz. Geçen hafta 1 puanı talihsiz şekilde kaçırdık. İlk yarı harika oynadık. İkinci yarı oyun onlara döndü. Bireysel olarak kaliteleri çok yüksek, iyi bir takımlar. Biraz da şans yanımızda oldu. Taraftarımızın harika desteğiyle kazandık." dedi.



Botond Balogh ayrıca "Victor Osimhen bence dünyadaki en iyi forvetlerden biri. Mauro Icardi de öyle. Defans hattı olarak iyi iş çıkardık bence." ifadelerini kullandı.



