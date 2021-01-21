Bosna Hersek'in yeni teknik direktörü Ivaylo Petev oldu

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü 45 yaşındaki Ivaylo Petev oldu.



Dusan Bajevic'in görevinin Kasım 2020'de sona ermesinin ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Bosna Hersek Futbol Federasyonu, Bulgar teknik adam Petev ile anlaştı.



Bosna Hersek Futbol Federasyonu İcra Kurulu, bugünkü toplantısında, A Milli Takım'ın başına Petev'in getirilmesi teklifini kabul etti.



Bosna Hersek teknik direktörlüğü için ayrıca ülke futbolunun unutulmaz isimlerinden Sergej Barbarez'in de adı geçiyordu.



Daha önce Bulgaristan A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra ülkesinde Ludogorets ve Levski Sofya'yı da çalıştıran Petev, AEL Limassol, Dinamo Zagreb, Omonoia Lefkoşa, Al Qadisiyah ve Jagiellonia Bialystok takımlarında da görev yaptı.



2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Fransa, Finlandiya, Ukrayna ve Kazakistan ile D Grubu'nda bulunan Bosna Hersek, ilk maçını 24 Mart'ta deplasmanda Finlandiya ile yapacak.



