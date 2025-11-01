31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
1-0
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-3
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
0-1
31 Ekim
Getafe-Girona
2-1
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
4-3
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
5-2
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
2-1
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
3-1
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
2-0

Borussia Dortmund, deplasmanda tek golle galip!

Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund, Augsburg'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund, Augsburg'a konuk oldu.

WWK Arena'da oynanan mücadeleyi Borussia Dortmund 1-0 kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Serhou Guirassy kaydetti.

Borussia Dortmund'ta Salih Özcan mücadelede hiç süre almadı. Augsburg forması giyen Mert Kömür ise maça ilk 11'de başlayıp 63 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Dortmund, ligdeki puanını 20'ye çıkardı. Augsburg ise 7 puanda kaldı.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 10. haftasında Hamburg deplasmanına gidecek. Augsburg ise Stuttgart'a konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
