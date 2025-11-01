Borussia Dortmund, deplasmanda tek golle galip!

Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund, Augsburg'a konuk oldu.
WWK Arena'da oynanan mücadeleyi Borussia Dortmund 1-0 kazandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Serhou Guirassy kaydetti.
Borussia Dortmund'ta Salih Özcan mücadelede hiç süre almadı. Augsburg forması giyen Mert Kömür ise maça ilk 11'de başlayıp 63 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Dortmund, ligdeki puanını 20'ye çıkardı. Augsburg ise 7 puanda kaldı.
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 10. haftasında Hamburg deplasmanına gidecek. Augsburg ise Stuttgart'a konuk olacak.
