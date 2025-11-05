Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, kariyerini yalnızca tek takımda geçirme konusundaki bağlılığını vurguladı.Golden State Warriors yıldızı Stehen Curry gibi kariyerini tek kulüpte sürdürerek emekli olması beklenen Booker, bu bağlılığın anlamını şu sözlerle anlattı:Booker, geçtiğimiz yaz Suns ile 2 yıllığı 145 milyon dolarlık yeni bir sözleşmeye imza atmıştı. Bu dönemde Phoenix, yıldızını merkeze alarak kadrosunu yeniden şekillendirmiş, Kevin Durant'i takas ederek bir yeniden yapılanma sürecine girmişti. Kulüp, 2021'de ulaştığı NBA Finalleri'nden sonra düşüşe geçse de Booker liderliğinde yeniden zirveye dönmeyi hedefliyor.diyen Booker, genç oyunculara da bu bilinci aktarmaya çalıştığını belirtti.2015 NBA Draftı'nda Kentucky Üniversitesi'nden gelen Booker, 13. sıradan Phoenix Suns tarafından seçilmişti.diyen Booker, Phoenix'le geçirdiği süreci şöyle anlattı:Booker ayrıca tek takımda kariyerini geçirmiş efsanelerden ilham aldığını dile getirdi:Warriors'ın Curry liderliğinde dört şampiyonluk yaşadığı ve bu sezon da play-off adayı olduğu bilinirken, Suns'ın Booker etrafında yeniden yapılanma süreci sürüyor. Ancak Booker'ın geleceğe dair kararlılığı net: