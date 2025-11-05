Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, kariyerini yalnızca tek takımda geçirme konusundaki bağlılığını vurguladı.
Golden State Warriors yıldızı Stehen Curry gibi kariyerini tek kulüpte sürdürerek emekli olması beklenen Booker, bu bağlılığın anlamını şu sözlerle anlattı:
"Bu durumu bilirsiniz, çünkü fazla örneği yok. Steph'in Bay Area'daki insanların kalbinde özel bir yeri olduğunu biliyorum. Ben de Phoenix'te aynı sevgiyi hissediyorum. Bu gerçekten özel bir şey, açıklaması zor ama farklı bir sevgi türü. Bunu başka türlü istemezdim."
Booker, geçtiğimiz yaz Suns ile 2 yıllığı 145 milyon dolarlık yeni bir sözleşmeye imza atmıştı. Bu dönemde Phoenix, yıldızını merkeze alarak kadrosunu yeniden şekillendirmiş, Kevin Durant'i takas ederek bir yeniden yapılanma sürecine girmişti. Kulüp, 2021'de ulaştığı NBA Finalleri'nden sonra düşüşe geçse de Booker liderliğinde yeniden zirveye dönmeyi hedefliyor.
"Bu büyük bir gurur ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk," diyen Booker, genç oyunculara da bu bilinci aktarmaya çalıştığını belirtti. "Derin play-off serileri yaşamak ve şehrin enerjisini hissetmek tarifsiz bir histi. O duygunun peşindeyim, tekrar yaşamak istiyorum."
2015 NBA Draftı'nda Kentucky Üniversitesi'nden gelen Booker, 13. sıradan Phoenix Suns tarafından seçilmişti.
"Takıma 18 yaşında katıldım, adeta evlat edinildim," diyen Booker, Phoenix'le geçirdiği süreci şöyle anlattı: "Zorlu dönemlerde de sahiplenildim, Finaller'e gittiğimiz zamana kadar. Şehir benim büyümemi izledi. Ben de burada büyümekten keyif aldım. Steph de eminim bu bölgeyle ilgili benzer şeyler söyleyebilir."
Booker ayrıca tek takımda kariyerini geçirmiş efsanelerden ilham aldığını dile getirdi:
"Aklıma hemen gelenler: Tim Duncan, Dirk Nowitzki, Kobe Bryant. Üçüyle de kariyerlerinin son dönemlerinde oynama şansım oldu. Onların veda turları sırasında gördükleri sevgi, sadece kendi şehirlerinden değil, tüm NBA şehirlerinden geldi. O sadakate gösterilen saygı büyüktü."
Warriors'ın Curry liderliğinde dört şampiyonluk yaşadığı ve bu sezon da play-off adayı olduğu bilinirken, Suns'ın Booker etrafında yeniden yapılanma süreci sürüyor. Ancak Booker'ın geleceğe dair kararlılığı net:
"Steph'in hiçbir yere gitmeyeceğini düşünüyorum. Ben de gitmiyorum."
