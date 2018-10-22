Boluspor'dan Gençlerbirliği maçı ve liderlik açıklaması

"İyi yoldayız"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bolusspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı,dedi.Çarıkçı, kulüpte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 9. haftasında 23 puanla ikinci sırada yer aldıklarını, lider Gençlerbirliği ile aralarındaki puan farkının 2 olduğunu belirtti.Hafta sonu Balıkesirspor Baltok ile mücadele ettiklerini ve deplasmandan 3 puanla döndüklerini hatırlatan Çarıkçı, 27 Ekim Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadı'nda lider Gençlerbirliği ile karşılaşacaklarını dile getirerek,diye konuştu.Çarıkçı, hem Boluspor hem de Gençlerbirliği'nin Türkiye'de çok sevilen kulüpler olduğunu vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Boluspor taraftarına çağrıda bulunan Çarıkçı,değerlendirmesinde bulundu.