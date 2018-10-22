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Boluspor'dan Gençlerbirliği maçı ve liderlik açıklaması

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bolusspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, ligin 9. haftasında oynayacakları Gençlerbirliği müsabakası hakkında konuştu.

Kaynak: AA
Boluspor'dan Gençlerbirliği maçı ve liderlik açıklaması
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22 Ekim 2018 15:11
Spor Toto 1. Lig takımlarından Bolusspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, "İnşallah Gençlerbirliği maçını kazanarak lider oluruz." dedi.

Çarıkçı, kulüpte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 9. haftasında 23 puanla ikinci sırada yer aldıklarını, lider Gençlerbirliği ile aralarındaki puan farkının 2 olduğunu belirtti.

Hafta sonu Balıkesirspor Baltok ile mücadele ettiklerini ve deplasmandan 3 puanla döndüklerini hatırlatan Çarıkçı, 27 Ekim Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadı'nda lider Gençlerbirliği ile karşılaşacaklarını dile getirerek, "Türk futboluna futbolcu kazandırmış, mali yapısı çok düzgün ve Türkiye'de itibarlı iki takım karşı karşıya gelecek. Bu ligin bir derbi maçı." diye konuştu.

"İyi yoldayız"

Çarıkçı, hem Boluspor hem de Gençlerbirliği'nin Türkiye'de çok sevilen kulüpler olduğunu vurgulayarak, "İki kulübün yönetim kurulu üyeleri arkadaş ve dostlar. Onun için çok güzel bir maç bizi bekliyor. İnşallah Gençlerbirliği maçını kazanarak lider oluruz. Umarım dostça bir maç olur." ifadelerini kullandı.

Boluspor taraftarına çağrıda bulunan Çarıkçı, "Bu maçta 3 puan bizim olsun istiyoruz. Bu sene takımı bozmadık. Futbolcular aldık. Bunun içerisinde gençler de var. İyi bir takım olduk. Sezon başında gerçi bu takımdan kimse bir şey beklemiyordu. Şu an takımdaki birlik, beraberlik ve oyun anlayışı gayet güzel. İyi yoldayız. Bu serimizin devam etmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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